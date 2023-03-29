  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Teknolojik ürünlere büyük zam
Teknoloji

Teknolojik ürünlere büyük zam

Yeniakit Publisher
2023-03-29 02:07:00 -
Teknolojik ürünlere büyük zam

Akıllı telefonlar için getirilen ithalat gözetim uygulaması kararı iptal iptal olmasına rağmen, diğer tüm teknolojik ürünlere zam kararı alındı. Özellikle ucuz robot süpürgeler ve AirFryer(hava fritözü) fiyatları zamlanacak.

Geçtiğimiz ayın sonunda akıllı telefon ithalatında yeni bir düzenleme yapıldı. Mevcutta 200 dolar olan ithalat gözetim uygulaması 350 dolara çıkarıldı. Fakat bugün Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile bu düzenleme iptal edildi. Ancak AirFryer ve robot süpürge gibi onlarca teknolojik ürünlere getirildi. Yani teknolojik ürünlerde devasa bir zam bizleri bekliyor. İşte detaylar…

Teknolojik ürünlere zam kararı! İthalat gözetim uygulaması neleri etkiliyor?

Geçtiğimiz şubat ayının sonunda akıllı telefon ithalatında yeni bir düzenleme yapıldı. Burada mevcutta sadece bakanlık izniyle ithal edilebilen telefonların sınırı 200 dolardan 350 dolara yükseltildi. Bu da özel izni olmayan üreticilerin ürününün fiyatı 100 dolar da olsa 350 dolar üzerinden vergilendirileceği anlamına geliyordu.

 

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kaynak: Shift Delete

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünyaca ünlü Çinli şirketlerinden olan Alibaba, gündemi sarsacak! Gelişmeyi duyurdular: Yeniden geliyor
Ekonomi

Dünyaca ünlü Çinli şirketlerinden olan Alibaba, gündemi sarsacak! Gelişmeyi duyurdular: Yeniden geliyor

Çin'in en büyük teknoloji şirketlerinden Alibaba'nın yeniden yapılandırmaya gideceği bildirildi. Çin teknoloji devi yeniden yapılandırılacak..
İsmail Demir'den heyecanlandıran
Teknoloji

İsmail Demir'den heyecanlandıran "HÜRJET" açıklaması: Sipariş yağacak!

HÜRJET projesiyle ilgili heyecanlandıran açıklamalarda bulunan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "İlk etapta 40 adet HÜRJET üretmeyi pla..
İslam Memiş gram gümüş, altın fiyatlarına dikkat çekti: Petrol fiyatlarındaki flaş gelişmeyi değerlendirdi! O tahmin
Ekonomi

İslam Memiş gram gümüş, altın fiyatlarına dikkat çekti: Petrol fiyatlarındaki flaş gelişmeyi değerlendirdi! O tahmin

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altın için yeni rekor tahminlerini açıkladı. Memiş, gram gümüş tahminini de açıkladı, bir ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23