Teknolojik ürünlere büyük zam

Geçtiğimiz ayın sonunda akıllı telefon ithalatında yeni bir düzenleme yapıldı. Mevcutta 200 dolar olan ithalat gözetim uygulaması 350 dolara çıkarıldı. Fakat bugün Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile bu düzenleme iptal edildi. Ancak AirFryer ve robot süpürge gibi onlarca teknolojik ürünlere getirildi. Yani teknolojik ürünlerde devasa bir zam bizleri bekliyor. İşte detaylar…

Teknolojik ürünlere zam kararı! İthalat gözetim uygulaması neleri etkiliyor?

Geçtiğimiz şubat ayının sonunda akıllı telefon ithalatında yeni bir düzenleme yapıldı. Burada mevcutta sadece bakanlık izniyle ithal edilebilen telefonların sınırı 200 dolardan 350 dolara yükseltildi. Bu da özel izni olmayan üreticilerin ürününün fiyatı 100 dolar da olsa 350 dolar üzerinden vergilendirileceği anlamına geliyordu.



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Kaynak: Shift Delete