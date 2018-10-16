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Teknoloji önce öldürdü şimdi ihya ediyor!

Teknolojiye inat tahta kaşık üretmeye devam ediyordu ustalar...

16 Ekim 2018 Salı 17:19
Teknoloji önce öldürdü şimdi ihya ediyor!


Teknoloji baba zenaati tahta kaşıkçılığı adeta ellerinden alır olmuştu. Çünki birbirinden güzel pırıl pırıl metal çatal, kaşık takımları vardı. Artık rağbet onlaraydı. Tahta kaşığı köy yerindeki insanlar da sofralarına koymaz olmuşlardı. Evde büyükçe tek tahta kaşık bulunur, o da ev hanımının yemek pişirmesine yardımcı olurdu.

Kim n’apsın bu devirde tahta kaşığı denirkeeeen, birdenbire “teflon” “seramik” tencere ve tavalar çıktı.. Bunlar kendisine değen metal çatal ve kaşıklardan çiziliyor ve kanserojen hale geliyordu. Çare? Tek çare bunlarla iş görürken tahta kaşıklardı..

Tahta kaşıklar böylece tekrar ihya oldu. Şimdilerde tam kavisi verilmiş usta işi tahta kaşıklar internet üzerinden bile pazarlanıyor..

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 17:19
  1. tahta kaşık
  2. tahta kaşık üretimi
  3. usta

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