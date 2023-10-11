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Otomotiv Teknoloji nereye gidiyor? Yeni Tesla’larda ‘yok artık’ dedirten özellik
Otomotiv

Teknoloji nereye gidiyor? Yeni Tesla’larda ‘yok artık’ dedirten özellik

Yeniakit Publisher
2023-10-11 17:03:00 -
Teknoloji nereye gidiyor? Yeni Tesla’larda ‘yok artık’ dedirten özellik

Model 3 Plus ve Model Y Plus versiyonlarının geleceğini duyuran Tesla, premium renk satışı için düğmeye bastı. İşte detaylar...

Model 3 Plus ve Model Y Plus versiyonlarının geleceğini duyuran Tesla, premium renk satışı için düğmeye bastı. İşte detaylar...

Elektrikli otomobil pazarında liderliği elinden bırakmak istemeyen Tesla, yenilikçi yaklaşımlarla karşımıza çıkmaya devam ediyor. Model 3 Plus ve Model Y Plus versiyonlarının geleceğini duyuran Tesla, premium renk satışı için düğmeye bastı. İşte detaylar…

Tesla Model 3 Plus ve Model Y Plus premium renk seçeneğiyle geliyor
Uzun süredir sadece 5 renk seçeneğiyle karşımıza çıkan Tesla, nihayet premium seçeneklerini de kullanıcıların beğenisine sundu. Yeni bir teknoloji üzerine çalıştıklarını belirten şirket, kullanıcılara kendi kendini onarabilen boya sunacaklarının altını çizdi.

Konu hakkında açıklama yapan yetkililer, “Model 3 ve Model Y otomobillerinizi size sunduğumuda premium renk seçenekleriyle birlikte satın alabileceksiniz. 7 farklı renk seçeneğiyle sunduğumuz yeni teknoloji, aracınızın çizik ve harelere karşı kendi kendini onarmasına yardımcı olacak.” ifadelerine yer verdi.

Etil Karbamat olarak da bilinen urethane kimyasalıyla hazırlanan yeni premium renkler, 7.500 dolardan başlayan fiyatlar ile kullanıcılara sunulacak. Premium renk seçenekleri istenen fiyat farkına materyal ve boyama maliyetinin de dahil olduğunu belirtelim.
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Tesla’nın Gigafactory Berlin’de yer alan boyahanesi, dünya standartlarında üretim gerçekleştiriyor. Elon Musk 2022 yılında yaptığı açıklamada, Berlin’deki fabrikada sadece Quicksilver ve Midnight Cherry Red üretimi yaptıklarını belirtti.

Yeni premium renk seçeneklerinin fiyatlandırması ise şu şekilde:

Satin Stealth Black: 7.500 dolar
Slip Grey: 7.500 dolar
Glacier Blue: 8.000 dolar
Satin Rose Gold: 8.000 dolar
Forest Green: 8.000 dolar
Satin Ceramic White: 8.000 dolar
Crimson Red: 8.000 dolar

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