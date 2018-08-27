“Teknoloji” İzmir’de taksileri akıllandırdı

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, taksileri 21’inci yüzyıl teknolojisiyle donatacak altyapı kurdu. Başkan Celil Anık, taksilere internet üzerinden de erişilmesini sağlayacak sistemi kamu kurumları ile birlikte hazırladıklarını açıkladı, “Kendimizi günün koşullarına göre yenilememiz gerektiğini söylemiştik. Bu sözümüzü yerine getiriyoruz, mutluyuz” dedi.

İzmir’de taksi taşımacılığında yepyeni bir dönem başlıyor. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, taksileri 21’inci yüzyıl teknolojisine kavuşturacak mobil aplikasyon altyapısı kurdu. Üzerinde uzun süredir çalışılan sistem, önümüzdeki haftadan itibaren pilot araçlarda denenecek. Yıl sonuna kadar da kent merkezindeki tüm ticari araçlarda hayata geçecek ve böylece taksiler, akıllı cihazlar ile bilgisayarlar üzerinden erişime açık hale gelecek. Başkan Celil Anık, son teknoloji eseri sistemi kamu işbirliğiyle kazandırdıklarını, İzmir’in bu alanda örnek ve öncü olduğunu ifade etti. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanvekili de olan Anık, “UKOME’de bu amaçla İzmir Emniyet Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ticaret Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin de yer aldığı komisyon oluşturuldu. Bizim de bulunduğumuz komisyon, çalışmalarımıza ışık tuttu. Son olarak UKOME genel kurulunda da oy birliğiyle kabul edildi ve sistemi test etme aşamasına geldik” diye konuştu.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, taksilerde akıllı teknoloji dönemini başlatma sözünü yerine getirdiklerini, bu nedenle mutlu olduklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

“Sunduğumuz hizmeti ve kendimizi günün koşullarına göre yenilememiz gerektiğini söylemiştik, sözümüzü tutuyoruz. Bu yenilikçi tutumumuzu geçmişte de sergiledik, birçok yeniliğe, gelişime imza attık. Şimdi de İzmir’deki taksileri geleceğe taşıyacak sistemi kazandırdık. Kamu işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz teknolojik altyapımız sayesinde hizmet kalitemizi daha da artırıyoruz. Esnafımızın kazancına göz diken küresel tehditlere de en güzel cevabı vermiş oluyoruz.”