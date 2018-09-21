TEKNOFEST'te Erdoğan sürprizi!
Erdoğan yarın Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'i ziyaret edecek.21 Eylül 2018 Cuma 14:12
Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul Yeni Havalimanı'nda gerçekleştirilen, TürkMedya'nın sponsorluğunu üstlendiği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali yarın Başkan Erdoğan'ı ağırlayacak.
SÖZCÜ KALIN AÇIKLADI
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın düzenlediği basın toplantısında "Başkan Erdoğan yarın TEKNOFEST'e katılacak" açıklamasında bulundu.
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