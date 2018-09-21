TEKNOFEST'te Erdoğan sürprizi!

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul Yeni Havalimanı'nda gerçekleştirilen, TürkMedya'nın sponsorluğunu üstlendiği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali yarın Başkan Erdoğan'ı ağırlayacak.

SÖZCÜ KALIN AÇIKLADI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın düzenlediği basın toplantısında "Başkan Erdoğan yarın TEKNOFEST'e katılacak" açıklamasında bulundu.