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Gündem TEKNOFEST'te duygusal anlar! Bakan Kacır'ı gözyaşlarıyla karşıladı
Gündem

TEKNOFEST'te duygusal anlar! Bakan Kacır'ı gözyaşlarıyla karşıladı

Yeniakit Publisher
2023-09-29 00:27:00 -

TEKNOFEST'in açılışı sonrası bir vatandaşın Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile karşılaşma anı sosyal medyada gündem oldu. İzmirli vatandaş ile Bakan Kacır arasında geçen diyalog izleyenleri duygulandırdı.

TEKNOFEST İzmir'e gelen bir vatandaşın açılış sonrası Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile karşılaşması duygusal anlara sahne oldu.

Bakan Kacır ile karşılaşan vatandaş, "Vay, vay, vay maşallah. Hepiniz birbirinize benziyorsunuz. Allah razı olsun hepinizden. Güç, kuvvet versin Rabbim" sözlerinin ardından göz yaşlarına hakim olamadı.

Samimi geçen sohbetin ardından Bakan Kacır, "Allah'a emanet olun. Ayaklarınıza sağlık diyerek" vatandaşı uğurladı.

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