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TEKNOFEST İstanbul’la zirveye

Türk Yıldızları NF-5 2000 jetleri ve THY’nin Boeing777 uçağı, TEKNOFESTİstanbul’da birlikte uçuş gerçekleştirdi.

22 Eylül 2018 Cumartesi 09:40
TEKNOFEST İstanbul’la zirveye

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul Yeni Havalimanı’nda gerçekleştirilen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali ziyaretçi akınına uğradı.

ZİYARETÇİLERE DENEYİM FIRSATI SUNULUYOR

Festivalin ikinci gününde hava kontrol kulesi önüne kurulan ana sahnede, gün boyunca performanslar ve yarışmalar düzenlendi. Yarın sona erecek olan festivalde birçok etkinlik düzenlenmesi planlanırken, katılımcı firmaların stantlarında ziyaretçilere bilgilendirmelerin yanında birçok deneyim fırsatı sunuluyor. Öte yandan İETT, katılımcıların festivale rahat ve hızlı gidebilmesi için 16 merkezden ücretsiz otobüs seferleri planladı.

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 09:40
  1. Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı
  2. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  3. İstanbul Yeni Havalimanı
  4. TEKNOFEST İstanbul Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali
  5. İETT

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