TEKNOFEST ile gururlandık

Türkiye’nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’e rağbet yoğundu. Etkinlik için İstanbul Yeni Havalimanı’na akın eden binlerce vatandaş, gösterileri ve yarışmaları ilgiyle izledi. İstanbul Yeni Havalimanı’ndaki etkinliğe ATA uçağı ile gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşların sevgi seliyle karşılaştı.

TÜRKKUŞU GÖREVE HAZIR

Türk Hava Kurumu (THK), hafif spor uçak alanında sınıfının en iyisi olarak gösterilen Türkkuşu T 19-A ile Türkiye’de ve uluslararası pazarlarda söz sahibi olmayı hedefliyor. İstanbul Yeni Havalimanı’ndaki TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde görücüye çıkan T 19-A ilgi odağı oldu. THK Üst Yöneticisi Bekir Hocaoğlu, sportif amatör havacılık için bütün dünyada kullanılan bir uçak ürettiklerini söyledi. Hocaoğlu, “Uçak, kendi sınıfında dünyada en iyi durumda. Menzili bin 500 kilometre, hızı saatte 340 kilometreye ulaşıyor, 100 kilometrede 8,1 litre yakıt tüketiyor. İniş takımları katlanabiliyor, bu da hızını artırıyor. Benzer uçaklardan dünyada üreten 16 firma var. Bunlar içerisinde en iyi durumda olan bizim uçağımız. Uçağın, iniş kalkışı için 120 metrelik bir piste ihtiyacı var” dedi.