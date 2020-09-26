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Ekonomi TEKNOFEST heyecanı sürüyor
Ekonomi

TEKNOFEST heyecanı sürüyor

Gaziantep’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali “TEKNOFEST 2020” ikinci gününde heyecanlı yarışma ve gösterilerle izleyenleri hayran bıraktı. Etkinlik, yarın sona erecek.

Yeniakit Publisher
2020-09-26 11:34:00 -
TEKNOFEST heyecanı sürüyor

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Anadolu Ajansının (AA) “Global İletişim Ortağı” olduğu TEKNOFEST, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerinin desteğiyle sürüyor. Ortadoğu Fuar Merkezi’indeki (OFM) teknoloji yarışmaları, İnsanlık Yararına, Çevre ve Enerji, Eğitim, Akıllı Ulaşım, Tarım, Biyoteknoloji İnovasyon, Helikopter Tasarım, Jet Motor Tasarım, Uçan Araba Tasarım, Sürü İHA Similasyon, 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje kategorisinde düzenlendi. Heyecanlı oldukları gözlemlenen lise ve üniversite öğrencileri, birbirinden renkli projelerini jürilerin önünde sergilerken, birbirleriyle de bilgi alışverişinde bulunarak gelişimlerine katkı sağladılar. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da stantları ziyaret ederek öğrencilerle hatıra fotoğraf çektirdi.

Kacır: Teknolojide yerlilik oranını yüzde 70'e çıkardık

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST 2020’de Türkiye’nin yerli ve milli sanayiye yönelik yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye’nin son yıllarda çok ciddi bir milli teknoloji hamlesi gerçekleştirdiğini vurgulayan Kacır, Türkiye’nin bu anlamda ciddi bir altyapıyı kısa sürede oluşturduğunu dile getirdi. “Savunma sanayindeki yerli ve milli üretimimizi son 15 yılda yüzde 15-20’lerden yüzde 70’lere getirdik. Şu anda her alanda adım adım yükseliyoruz” diyen Kacır, teknoloji odaklı 6 binden fazla şirketin toplam 30 binden fazla Ar-Ge projesini tamamladığını, 10 bin projenin ise halen sürdüğünü belirtti.

Kacır, Türkiye’nin sanayiden otomobile sağlıktan diğer birçok farklı alana yönelik ciddi teknolojik hamleler gerçekleştirdiğini belirterek, “Ben inanıyorum ki 10 yıl içerisinde Türkiye dünyada teknolojinin özellikle kırılım gerçekleştirdiği alanlarda liderliğe oynayan ülkelerden biri olacak” dedi. Kacır, bu kapsamda TEKNOFEST’in de Türkiye’nin milli teknoloji hamlesi yolcuğuna önemli katkılar sunduğunu sözlerine ekledi.

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