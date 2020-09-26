TEKNOFEST her yıl gelişerek ilerliyor

GAZİANTEP (AA) - RAUF MALTAŞ / YASİN DİKME - Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, TEKNOFEST'in her yıl kendisini geliştirdiğini ve ilerlettiğini belirterek "Biz gençlerimizin önüne ne koyarsak onu başarıyorlar bunu görüyoruz. Geçtiğimiz yıl 10 bin fite çıkan roketler atıyorduk şartnameler ona göre hazırlanmıştı. Bu sene 20 bin fit dedik, 20 bin fite çıktılar gençlerimiz." dedi.

Bayraktar, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Gaziantep'te düzenlenen TEKNOFEST 2020'ye ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

TEKNOFEST güneşinin bu sene Gaziantep'te yükseldiğini, yetenekli gençlerin bir yıl boyunca gece gündüz demeden festival için çalıştığını onların emeklerinin zayi olmaması için de festivalin pandemi koşullarına rağmen gerçekleştirildiğini vurgulayan Bayraktar, TEKNOFEST'in Milli Teknoloji Hamlesi'nin en temel yapı taşlarından birisi olduğunu, 63 paydaş kuruluş ile dünyanın en büyük havacılık uzay ve teknoloji festivali olarak değerlendirildiğini söyledi.

- "TEKNOFEST hayalini gerçeğe dönüştürdük"

Tam bağımsız ve güçlü Türkiye hayalinin gençlerin gayreti ile gerçeğe dönüşebileceğine inandığını vurgulayan Bayraktar, şöyle devam etti:

"TEKNOFEST, geleceğimiz adına gençlerin hayallerini projelere dönüştürdüğü, projelerin de girişime doğru yönlendireceği bir serüvenin en önemli adımlarından bir tanesi oldu. Toplumumuzun yediden yetmişinde büyük bir heyecan oluşturuyor. Adeta milletimizin yitik sevdası olan TEKNOFEST hayalini gerçeğe dönüştürdük. Bu anlamda TEKNOFEST tüm heyecanı ile devam ediyor. Bu sene 20 bini aşkın proje takımı başvurdu. 81 ilimizden katılım var 84 ülkeden proje başvurusu yapıldı TEKNOFEST'e. Geçen yıl yaklaşık 17 bin takım başvurmuştu. Bu sene 20 bin takım ve 100 bin yarışmacı. Bu anlamda bu da TEKNOFEST'in toplumumuzda, gençlerimizde uyandırdığı heyecanın bir anlamda önemli bir göstergesi ve de dikkat ederseniz yarışma alanları sadece savunma sanayi değil, enerji alanından sağlık teknolojilerine, akıllı ulaşımdan yapay zekaya çok farklı sektörlere de dağılmış durumda."

- "Koyduğumuz her hedefe ulaşan gençliğimiz var"

Bayraktar, TEKNOFEST kapsamında 22 farklı alanda yarışmaların gerçekleştirildiğini dile getirdi.

TEKNOFEST'i her geçen yıl çok daha ileri noktalara taşımak istediklerini vurgulayan Bayraktar, bunu da adım adım, yıl yıl başarmış olmanın büyük gururunu ve onurunu yaşadıklarını ifade etti.

Gençlerin belirledikleri her hedefi kısa sürede yakalama kabiliyetine sahip olduğunu belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Kesinlikle TEKNOFEST her yıl kendisini geliştiren her yıl aldığı geri beslemeler doğrultusunda ilerleyen bir organizasyon. Biz gençlerimizin önüne ne koyarsak onu başarıyorlar, bunu görüyoruz. Geçtiğimiz yıl 10 bin fite çıkan roketler atıyorduk, şartnameler ona göre hazırlanmıştı. Bu sene 20 bin fit dedik, 20 bin fite çıktı gençlerimiz. İşte robot taksi yarışmasında farklı hedefler koyduk otonom araçlarda, o hedefe ulaştılar. Biz ne hedef koyarsak koyalım, ona ulaşan bir gençliğimiz var. Bunun önemini çok iyi bilmemiz lazım ve böylesine organizasyonlar bir anlamda şöyle bir nesil oluşmasına katkı sağlıyor, servetini değil katma değerini büyütmeye odaklı, ülkesi ve insanlık için çalışan, sermayeyi para olarak görmeyen, en büyük kıymetin insan olduğunu bilen yepyeni bir Türk girişimcisi ortaya çıkartıyor."



