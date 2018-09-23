Teknofest dünya medyasında!

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul Yeni Havalimanı'nda gerçekleştirilen Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun (TRT) sponsoru olduğu TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali tüm hızı ve heyecanıyla sürüyor.

Özellikle gençlerin festivale ilgisi yoğun. Uluslararası kamuoyu da TEKNOFEST İstanbul'u yakından izliyor.

BBC, kıyasıya yarışı manşetine taşıdı

İngiliz BBC kanalı, Formula-1 aracı, F16 uçağı ve jetlerin katıldığı yarışın görüntülerini ekrana taşıdı. Haberde yarışı, milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun kazandığı bilgisine yer verildi.

ABC News

Coşkulu gösteriler, Amerikan ABC News kanalında da yayınlandı. "Savaş uçağı, Tesla arabası ve motosikletten oluşan süper araçlar, Türkiye'nin ilk uzay ve teknoloji festivali Teknofest'in en hızlı aracı olmak için yarıştı" ifadeleri kullanıldı.

Çin Haber Ajansı Xinhua

Çin medyası da Teknofest'e uzak kalmadı. Xinhua haber ajansı internet sitesinde, "Türkiye'nin ilk havacılık, teknoloji festivali İstanbul'da başladı" manşetini kullandı. Hava gösterisinin fotoğrafı paylaşıldı, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır'ın "Festival teknolojik ilerlemeyi ulusal bir amaç olarak tanıtmayı amaçlıyor." sözlerine yer verdi.

Pakistan medya kanalı Nation

Pakistan'ın medya kanalı Nation, festivalden çok sayıda fotoğrafı internet sitesine taşıdı. Haberde İstanbul'un yeni havalimanına vurgu yapıldı. "Teknofest havacılık, uzay ve teknoloji fuarında prototip savaş uçağı Hürjet sergileniyor..." ifadeleri yer aldı.

KAYNAK: TRT HABER