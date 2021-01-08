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Teknoloji TEKNOFEST 2021 Teknoloji Yarışmaları başvuruları başladı
Teknoloji

TEKNOFEST 2021 Teknoloji Yarışmaları başvuruları başladı

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında gerçekleştirilen Teknoloji Yarışmaları’na başvurular başladı. İlkokuldan lisansüstü ve mezun seviyesine kadar nitelikli binlerce genç, hayallerini gerçekleştirmek için birbirinden farklı kategorilerde düzenlenen teknoloji yarışmalarına 28 Şubat’a kadar başvuru yapılabilecek.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 10:00:00 -
TEKNOFEST 2021 Teknoloji Yarışmaları başvuruları başladı

TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları, bu yıl 34 farklı kategoride düzenlenecek. TEKNOFEST 2020’den farklı olarak Karma Sürü Simülasyon, İletişim Teknolojileri, Savaşan İHA, Yapay Zeka, Kültür ve Turizm Teknolojileri, Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri, Tarımsal İnsansız Kara Aracı, Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışmaları ilk kez gerçekleştirilecek. Gençlerin milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerini artırmak ve bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için 2021’de ön eleme aşamasını geçen takımlara 5 milyon liradan fazla malzeme desteği sağlanacak. TEKNOFEST’te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlara ise 4 milyon liranın üzerinde ödül dağıtılacak. TEKNOFEST 2021, 21-26 Eylül’de İstanbul’da düzenlenecek.

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