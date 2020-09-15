  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Teknik tekstil ihracatı, geçen yılın tamamını geçerek, 1,8 milyar dolara ulaştı
Ekonomi

Teknik tekstil ihracatı, geçen yılın tamamını geçerek, 1,8 milyar dolara ulaştı

Teknik tekstil ihracatı yılın 8 ayında, geçtiğimiz yılın tamamını geçerek 1,8 milyar dolar oldu - İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz: - "1 Ocak-31 Ağustos döneminde Türkiye'den yapılan teknik tekstil ihracatı, 2019 yılında toplamda yapılan teknik tekstil ihracatının üzerine çıkarak, yıllık 1,8 milyar dolara ulaştı" - "Sektörün son 12 aylık ihracatı ise 2,3 milyar dolar değerinde gerçekleşti" - "Hedef yükselterek 2020 yılı sonunda ihracatımızın 2,5 milyar doları aşmasını, 2021 yılında ise 3 milyar dolar ihracat verisine ulaşmayı hedefliyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-09-15 12:00:45 -
Teknik tekstil ihracatı, geçen yılın tamamını geçerek, 1,8 milyar dolara ulaştı

İSTANBUL (AA) - Teknik tekstil ihracatı, yılın 8 ayında geçen yılın tamamında yapılan ihracatın üzerine çıkarak, 1,8 milyar dolara ulaştı.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birliği'nden (İTHİB) yapılan açıklamayla, teknik tekstil ihracatına ilişkin veriler paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, kişisel koruyucu donanım ürünleri ihracatındaki hibelerin kaldırılmasıyla teknik tekstil ihracatının daha da artacağını belirterek, kişisel koruyucu donanım ürünlerine ilişkin hibelerin kaldırılmasını çağrısında bulundu.

Pandemi nedeniyle nisan ve mayıs ayında ciddi bir kayıp yaşayan tekstil sektörüne ilişkin ağustos ayı rakamlarının yüz güldürdüğünü bildiren Öksüz, tekstil ve ham maddeleri ihracatında yüzde 6,6 artış yaşandığını, ağustos ayında özellikle ev tekstili ihracatında yüzde 8,3, örme kumaş ihracatında yüzde 5,3 artış gözlemlendiğini aktardı.

Öksüz, "1 Ocak-31 Ağustos döneminde Türkiye'den yapılan teknik tekstil ihracatı, 2019 yılında toplamda yapılan teknik tekstil ihracatının üzerine çıkarak, yıllık 1,8 milyar dolara ulaştı. Sektörün son 12 aylık ihracatı ise 2,3 milyar dolar değerinde gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Ham madde temininde yurt dışına bağlı olmayan teknik tekstil sektörünün, pandemi sınavından başarıyla çıktığını aktaran Öksüz, "Hedef yükselterek 2020 yılı sonunda ihracatımızın 2,5 milyar doları aşmasını, 2021 yılında ise 3 milyar dolar ihracat verisine ulaşmayı hedefliyoruz. Ancak hedeflerimize ulaşabilmemiz için hibe oranlarının kaldırılması gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başkan Erdoğan’dan talimat! ‘Bir an önce başlasın’
Korona Virüs

Başkan Erdoğan’dan talimat! ‘Bir an önce başlasın’

Koronavirüsün vaka sayılarını arttırmasından sonra başlayan toplumda 'cezalar tahsil edilmiyor' algısı devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erd..
Acılı baba fotoğraftaki 3 oğlunun kara haberini aynı gün aldı
Gündem

Acılı baba fotoğraftaki 3 oğlunun kara haberini aynı gün aldı

Ankara'da meydana gelen trafik kazasında en büyüğü 24 yaşında olan 3 kardeş hayatını kaybetti. Kardeşlerden geriye ise babalarıyla birlikte ..
Yunan milli muhafızından kan donduran paylaşım: Vurmak için sabırsızlanıyorum
Dünya

Yunan milli muhafızından kan donduran paylaşım: Vurmak için sabırsızlanıyorum

Akdeniz ve Ege'de mültecilerin botunu batırmakla ün salan Yunanistan'dan bir skandal daha geldi. Yunanistan'ın Midilli Adası’ndaki Meclis Üy..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı