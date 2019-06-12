Teknik Direktör İrfan Buz tesisleri gezdi
Samsunspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Nuri Asan Tesislerinde incelemelerde bulundu.12 Haziran 2019 Çarşamba 14:45
Samsunspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Nuri Asan Tesislerinde incelemelerde bulundu.
Kırmızı-beyazlı kulübün 3 yıl sözleşme imzaladığı Teknik Direktör İrfan Buz, Teknik Menajer Yücel Uyar ve Yardımcı Antrenörler Erkan Buz, Taner Alpak, Sedat Yalçın ve İsmail Aydoğdu ile birlikte Nuri Asan Tesislerindeki antrenman sahalarını, fitness salonu, dinlenme alanlarında incelemelerde bulundu.
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