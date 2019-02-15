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Teknik Direktör Çapanoğlu’ndan Tarsus İdman Yurdu maçı öncesi açıklama

Manisa Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Mustafa ÇapanoğluTarsus İdman Yurdu maçı öncesi yaptığı açıklamada "Tarsus İdman Yurdu maçıyla birlikte galibiyetler serisini başlatacağız" dedi.

15 Şubat 2019 Cuma 15:14
Teknik Direktör Çapanoğlu’ndan Tarsus İdman Yurdu maçı öncesi açıklama

Manisa Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Mustafa ÇapanoğluTarsus İdman Yurdu maçı öncesi yaptığı açıklamada "Tarsus İdman Yurdu maçıyla birlikte galibiyetler serisini başlatacağız" dedi.


Manisa Büyükşehir Belediyespor, Tarsus İdman Yurdu maçının hazırlıklarını galibiyet parolasıyla tamamlarken, teknik direktör Mustafa Çapanoğlu kritik maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Böylesine bir büyük camiaya geldikleri için mutlu olduklarını söyleyen Teknik Direktör Mustafa Çapanoğlu, "Bizi bu göreve layık görenlere teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Levent Devrim hocamıza da teşekkür ediyorum. Hakikaten bize güzel bir takım bırakmış. Çarşamba gününden bu yana takımla beraberim. İstekli ve arzulu bir futbolcu grubuyla beraberiz. Futbolcularım hafta başından bu yana Tarsus İdman Yurdu maçını kazanma adına arzulu ve istekli bir çalışma ortamı gösterdiler. İnşallah bizde hep beraber bu arzu ve isteği sahaya yansıtıp şanssız giden bu durumu düzelteceğiz. Bizlerde kazanma adına her şeyi yapmak için elimizden gelen gayreti oyuncularımızla beraber göstereceğiz” diye konuştu.


Şu anda lider Tuzlaspor ile aralarında olan 11 puanlık farkın çok önemli olmadığına da vurgu yapan Çapanoğlu, "Ben, Kastamonuspor’dan 1 hafta önce ayrıldım. 39 puanla ligin şampiyonluk adaylarından en önemli takımlardan biriydik. Bazı problemlerden dolayı ayrıldık. Sarıyer, bizi 12 puanla geçerken de ben oyuncularıma 12 puanın çok önemli olmadığını, şayet biz istersek bu farkı kapatabileceğimizi söyledim. Biz deplasman maçlarında 19 puan alarak, Sarıyer ile aramızdaki puan farkını 3’e indirdik. Kastamonu’nun başındayken futbolcularıma söylediklerimi şimdi Manisa Büyükşehir Belediyespor’da futbolcu kardeşlerime söyledim. 11 puanlık farkın 3 puanlık sistemde çok önemli olmadığını futbolcu kardeşlerimle paylaştım. Elimizdeki kadro gerçekten çok önemli oyunculardan kurulu bir kadro. Ben çok ümitliyim. Biz, birlik ve beraberlik içinde olursak bu puan farkını kapatabiliriz. Bunu futbolcularımla çok samimi bir şekilde paylaştım. İnşallah Tarsus İdman Yurdu maçıyla birlikte galibiyetler serisini başlatacağız" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 15:14
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