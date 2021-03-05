Tekne orucu nedir? Tekne orucu nasıl tutulur?

Ramazan ayı Müslümanlar için çok önemli bir aydır. Ramazan ayında Müslümanlar Allah’ın emrettiği oruç ibadetini yerine getirmektedirler. Ramazan ayında tutulan oruç ibadeti hem manevi bir huzura hem de sağlıklı bir vücuda sahip olmamızı sağlar. Bu manevi huzur ve sağlıktan mahrum kalmamaları için çocuklarında tutabileceği bir oruç bulunuyor. Çocukların da tutabileceği bu oruca tekne orucu deniyor. İşte merak edilen haberin detayları…

Tekne orucu nedir?

Ramazan ayında ilk akla gelen şey oruçtur. İnsan vücuduna faydaları saymakla bitmeyen orucun, aynı zamanda mutluluk ve huzur getirdiği de kabul edilen bir gerçek. Ancak çocukların ve genellikle yaşlıların oruç tutmaları sağlık açısından bir soruna neden olacağından oruç tutmaları önerilmiyor. Tekne orucuysa yaşlı ve çocukların tutabileceği bir oruç olarak karşımıza çıkıyor.

Tekne orucu nasıl tutulur?

Ramazan ayında küçük çocukların aileleriyle birlikte Ramazan orucunun heyecanını yaşamak için uygun bir oruç olan tekne orucu, çocukların sağlıklarını etkilemeyecek şekilde oruç tutmalarını sağlar. Tekne orucunda çocuklar ve yaşlılar sağlık problemleriyle karşılaşmamaları için öğle saatlerinde yemek ve suyla oruçlarını açabilirler. Sahur ve iftarı aileleriyle birlikte yaparak Ramazan ayının huzurunu ve bereketini yakalayabilirler.