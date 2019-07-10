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"Teklif tüm paydaşlarla yeniden masaya yatırılmalı"

Tura Turizm Perakende İcra Kurulu Üyesi Ayşin Arca, TBMM’de komisyondan geçen Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurulmasına yönelik kanun teklifinde TURSAB’ın yer almamasını eksiklik olarak nitelendirerek, "Turizm sektörünü çok iyi bilen Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un konuyu tüm paydaşlarla yeniden masaya yatıracağını ve icra kurulunu bu anlamda yeniden gözden geçireceğini umut ediyorum" dedi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 16:49
"Teklif tüm paydaşlarla yeniden masaya yatırılmalı"

Tura Turizm Perakende İcra Kurulu Üyesi Ayşin Arca, TBMM’de komisyondan geçen Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurulmasına yönelik kanun teklifinde TURSAB’ın yer almamasını eksiklik olarak nitelendirerek, "Turizm sektörünü çok iyi bilen Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un konuyu tüm paydaşlarla yeniden masaya yatıracağını ve icra kurulunu bu anlamda yeniden gözden geçireceğini umut ediyorum" dedi.



Tura Turizm Perakende İcra Kurulu Üyesi Ayşin Arca, TBMM’de komisyondan geçen Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurulmasına yönelik kanun teklifinde Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin (TÜRSAB) yer alamamasının büyük bir eksiklik olabileceğini ifade etti.



"Biz seyahat acentaları olarak otel değil deneyim pazarlarız"


Türkiye’nin pazarlanmasında en büyük rolü TURSAB’ın üstlendiğini ifade eden Arca, "Bizim birincil görevimiz ülkemizin en güzel şekilde pazarlanmasını sağlamaktır. Buna rağmen Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın icra kurulunda TÜRSAB’ın, TÜROB’un (Türkiye Otelciler Birliği) ve Turist Rehberleri Birliği’nin (TUREB) yer almamasının ülke tanıtımında büyük bir eksiklik oluşturacağını düşünüyorum. Bunların yanında pazarlamacı, reklamcı ve halkla ilişkiler profesyonellerinin de yine bu kurulda yer alması gerektiğini düşünüyorum. Biz seyahat acentaları olarak otel değil deneyim pazarlarız. Üstelik son 10 yılda turizmi baltalayan birçok olaydan sonra Türkiye’yi beklenenin çok üzerinde turist rakamlarına ulaştırabilen başarılı bir sektörüz. Turizm sektörünü çok iyi bilen Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’un konuyu tüm paydaşlarla yeniden masaya yatıracağını ve icra kurulunu bu anlamda yeniden gözden geçireceğini umut ediyorum" şeklinde konuştu.



"Tanıtıma katkıyı destekliyoruz"


Ülke tanıtımına katkı sağlamak amacıyla sektörün tüm temsilcilerin cirosal bazda yapacağı katkıları sonuna kadar desteklediğini belirten Arca, "Seyahat acentaları olarak tanıtım için fon toplanmasının çok doğru olduğunu düşünüyoruz. Burada hepimiz şu an 679 dolara gelen turistin ileride bin, bin 100 dolara gelebilmesi için elimizi taşın altına koymaya hazırız. Yeterki oluşturulan bu fon sektörün tüm bileşenleri ile birlikte yönetilsin. Tüm amacımız Türkiye’nin layık olduğu gibi değerlendirilebilmesi" ifadelerini kullandı.



"Her turist kendi ülkesinin tanıtım elçisidir"


Dünyanın pek çok ülkesinde turizm tanıtım ajanslarının yer aldığını ifade eden Arca, "Şirket olarak başlattığımız Türk lirası ile yurtdışı turları kapsamında vatandaşlarımız Mauritius’a yoğun bir ilgi göstermişti. Bunun karşılığında Mauritius’tan turizm kalkınma ajansı, turizm bakanlığı ve otelciler birliğinden oluşan bir heyet ülkemizi ziyaret ederek bize çeşitli teşvikler sundular. Aynı zamanda ülkemize de Mauritius’tan da turist gelmeye başladı. Aynısını Zanzibar için de söyleyebilirim. Çünkü yurtdışına seyahate giden her turist kendi ülkesinin tanıtımını yapan bir elçidir" dedi.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 16:49
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