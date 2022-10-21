Teklif hazırlandı, Meclis'e sunulacak! O kişiler 1 yıl sonra telefonla konuşamayacak
Çekmecede bekletilen telefonlar tarih oluyor. Bununla ilgili teklif hazırlandı ve Meclis'e sunulacak. O teklife göre bir yıl kullanılmayan telefonların kimlik bilgileri kayıtlı olmaktan çıkarılacak.
"Bir gün lazım olur" diye çekmecede bekletilen telefonlar tarih olacak. 1 yıl kullanılmayan cep telefonlarının pasifleşmesine neden olacak yasa teklifi hazırlandı.
Haber Global muhabiri Gizem Bilen'in haberine göre teklifle, cep telefonlarındaki sinyal alma sınırı 7 yıldan 1 yıla düşürülecek. Telefoncular satışlarının olumsuz etkilenmesinden endişeli.
"Aralıklarla sinyal aldırın"
Kullanılmayan telefon başkasına satılmış ya da hediye edilmişse o telefonda sim kart çalışmayacak. Bunun amacı kayıt dışının önüne geçmek.
MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, "Vatandaşlarımıza yedekte tuttukları telefonlarını aralılarla kontrol etmelerini ve kart takıp sinyal aldırmalarını tavsiye ediyoruz" dedi.