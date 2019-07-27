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Tekli: "Ciddi bir kaynağı BAL’daki 3 takıma aktarıp zaman kaybetmeye niyetimiz yok"

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli, Mersin’in tüm takımlarına sahip çıkacaklarını belirterek, "Hamit İzol başkanla yaptığımız görüşmeler neticesinde Mersin İdmanyurdu’nu yeniden ayağa kaldırmanın mümkün olmadığını gördük.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 15:30
Tekli: "Ciddi bir kaynağı BAL’daki 3 takıma aktarıp zaman kaybetmeye niyetimiz yok"

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli, Mersin’in tüm takımlarına sahip çıkacaklarını belirterek, "Hamit İzol başkanla yaptığımız görüşmeler neticesinde Mersin İdmanyurdu’nu yeniden ayağa kaldırmanın mümkün olmadığını gördük. Şuanda en büyük avantajımız Mersin’in 3 takımının da BAL’da olması. Biz 3 takımımıza da sahip çıkacağız. Ancak ciddi bir kaynağı Bölgesel Amatör Lig’deki (BAL) 3 takıma aktarıp zaman kaybetmeye niyetimiz yok" dedi.


Gerçekleştirdiği toplantı da Mersin İdmanyurdu ile ilgili açıklama yapan Başkan Tekli, Mersin’in takımını oluşturma konusunda çıktıkları yolda herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını söyledi. Tekli, "Hamit İzol başkanla yaptığımız görüşmeler neticesinde Mersin İdmanyurdu’nu yeniden ayağa kaldırmanın mümkün olmadığını gördük. Bilinçsizce imzalanan sözleşmeler, borçlar, takımı ciddi bir kaosa sürüklemiş. Şuanda en büyük avantajımız Mersin’in 3 takımının da BAL’da olması. Biz 3 takımımıza da sahip çıkacağız. Hepsi bizim takımımız. Buradan çıkacak takım 3. Ligde mücadele edecek. Fedakarlığın her boyutuna varız. İdmanyurdu 1925’i isteyen varsa devretmeye hazırız. Mersin’in takımını oluşturma konusunda çıktığımız hedeflerde hiçbir sıkıntı yok. İçel İdman Yurdu çok büyük bir kadro kurdu. Gerekirse destek verip 3. Lige çıkarmamız lazım" diye konuştu.



"Ciddi bir kaynağı BAL’daki 3 takıma aktarıp zaman kaybetmeye niyetimiz yok"


Mersin’de BAL’da olan bir takıma yardım toplamanın çok zor olduğunu belirten Başkan Tekli, takımın 3. Lige çıkması halinde kentte heyecan oluşabileceğinin altını çizdi. Tekli, "BAL’daki bir takıma yardım toplayabileceğimizi zannetmiyorum. Ama 3. Lige çıkarsa heyecan oluşturabiliriz. Bu sene ciddi bir kaynağı BAL’daki 3 takıma aktarıp zaman kaybetmeye niyetimiz yok. Mersin’in markası olan idman yurdunu da süper lige taşımak gerektiğine inanıyorum. Tüm gücümüzle her türlü oluşuma varım. Ben Hamit Başkan ile çıktığım yolda mücadelemi de sonuna kadar sürdüreceğim. İdman Yurdu meselesinde kaybımız yok, olması gereken buydu. 4 yıl daha sabredeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 15:30
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