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Aktüel Tekirdağ'ın peynir helvası tescillendi
Aktüel

Tekirdağ'ın peynir helvası tescillendi

Yeniakit Publisher
2020-08-31 16:47:47 -
Tekirdağ'ın peynir helvası tescillendi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın peynir helvası coğrafi işaret alınarak tescillendi.

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odasından (TSO) yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ peynir helvası coğrafi işaret başvurusu, Türk Patent ve Marka Kurumu Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni'nde yayımlanmasının ardından tescile hak kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tekirdağ TSO Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay, Tekirdağ peynir helvasının hastalıktan ari bölgede doğal ortamda yetişen hayvanların sütünden üretilen tuzsuz peynirden, maharetli ustalar tarafından özenle hazırlandığını ve tatlı severlerin damaklarında güzel bir lezzet bıraktığını belirtti.

Coğrafi işaret belgesi sayesinde Tekirdağ adının ülke içi ve ülke dışında tanınırlığının artmasının kente değer katacağını aktaran Günay, şunları kaydetti:

"Helvamızın asıl özelliklerinden birini de peynir yapılacak sütün yağından arındırılmaması ve dolayısıyla helva yapımında doğal yağın kullanılması oluşturmaktadır. Diğer yandan isteğe göre yaz aylarında ise dondurma ile servis edilmektedir. Şehrimizin yöresel ürünü Tekirdağ peynir helvası senelerdir bilinirlik özelliği ile yerli ve yabancı turistler tarafından tercih edilse de oda olarak girişimlerimiz sonucunda tescil ettirerek denetlenebilir ve marka olma yolundaki potansiyelini hayata geçirerek, şehrimiz ekonomik ve sosyal hayatına katkı sunmayı hedefledik.

Helvamızın hem ülkemizde hem de uluslararası dünya pazarlarında daha kaliteli daha güvenilir şekilde yerini alması için yapılan çalışmaların sonucunda coğrafi işaret tescil belgesini almış bulunuyoruz. Başta şehrimizin tanıtımına ve üreticilerimizin ürünlerinde marka değerini arttıracak Tekirdağ peynir helvası coğrafi işaret tescili, ilimize ve üyelerimize hayırlı olsun."

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