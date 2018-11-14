Tekirdağ'dan acı haber! Felçli adam hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde tek başına yaşayan yaşlı adam, evinde çıkan yangının ardından ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kadıköy Mahallesi’nde tek başına yaşayan 71 yaşındaki Aziz Aydoğan'dan haber alınamaması üzerine eve giren komşuları, yaşlı adamın cansız bedeniyle karşılaştı. Kapı girişindeki koridorda bir çekyatın yanmış vaziyette olduğu görüldü.

İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangının geceden çıkıp, söndüğünü tespit etti. Yapılan incelemede, yaşlı adamın yangın sırasında çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendiği üzerinde duruluyor.

Dumandan zehirlendi

Yaşlı adamın cenazesi olay yerinde savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsiye gönderildi.

Olayla ilgili konuşan Kadıköy Mahallesi Muhtarı Yılmaz Sarıkaya, "Felçli olan Aziz Aydoğan’ın tek başına yaşadığı evde sigaranın çekyata düşmesi sonucu yangın çıktığı ve dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.