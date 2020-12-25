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Aktüel Tekirdağ'daki uyuşturucu operasyonunda biri yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı
Aktüel

Tekirdağ'daki uyuşturucu operasyonunda biri yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-25 20:01:59 -
Tekirdağ'daki uyuşturucu operasyonunda biri yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonda biri yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Gazi Mustafa Kemal Paşa ve Bağlık mahallelerinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Önceden tespit edilen 3 adrese düzenlenen baskında, 795,5 gram sentetik esrar, 2 hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünelen 1960 lira ele geçirdi.

Gözaltına alınan biri yabancı uyruklu 4 şüphelinin sorgusu sürüyor.

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