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Yerel Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
Yerel

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-12 09:45:00 -
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ'ın Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takip ettikleri aracı Süleymanpaşa ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde durdurarak arama yaptı.

Aramada bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi, Y.G. ve A.D.Y. gözaltına alındı.

Çorlu ilçesinde de üzerlerinde çeşitli miktarlarda uyuşturucu hap ve eroin ele geçirilen E.D. ve H.T. yakalandı.

"Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan haklarında soruşturma başlatılan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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