Tekirdağ'da trafik kazası: 3 ağır yaralı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi ağır yaralandı. Hüseyin Artan'ın kullandığı 59 YL 988 plakalı otomobil, Çorlu çevre yolu Hıdırağa mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü Artan ile otomobildeki İlhan Yıldız ve Memduh Ersen yaralandı. Durumu ağır olduğu öğrenilen yaralılar, ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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