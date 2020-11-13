Tekirdağ'da şehit kabirlerinin bayrak gönderini çalan şüpheli yakalandı
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, şehitlikten bayrak gönderlerini çaldığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehitlerin mezarlarının başlarına bayrak gönderi olarak dikilen yaklaşık 1 metre uzunluğundaki pirinç boruların çalınması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, hırsızlık zanlısının O.B. olduğunu tespit etti.
Saklandığı metruk binada yakalanan O.B'nin farklı suçlardan 9 kaydı olduğu belirlendi.