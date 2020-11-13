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Aktüel Tekirdağ'da şehit kabirlerinin bayrak gönderini çalan şüpheli yakalandı
Aktüel

Tekirdağ'da şehit kabirlerinin bayrak gönderini çalan şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-13 11:21:57 -
Tekirdağ'da şehit kabirlerinin bayrak gönderini çalan şüpheli yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, şehitlikten bayrak gönderlerini çaldığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehitlerin mezarlarının başlarına bayrak gönderi olarak dikilen yaklaşık 1 metre uzunluğundaki pirinç boruların çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık zanlısının O.B. olduğunu tespit etti.

Saklandığı metruk binada yakalanan O.B'nin farklı suçlardan 9 kaydı olduğu belirlendi.

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