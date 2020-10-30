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Aktüel Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Aktüel

Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Yeniakit Publisher
2020-10-30 14:01:08 -
Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu, Çerkezköy, Kapaklı ve Saray ilçelerinde sağanak etkili oldu.

Çorlu'da yağış nedeniyle, Omurtak Caddesi, Bulvar Yolu, Bülent Ecevit Bulvarı ve çevre yolunun bazı bölümlerinde trafikte aksamalar yaşandı.

Bazı vatandaşlar iş merkezleri ile dükkanların tentelerinin altlarında yağmurdan korunmaya çalıştı.

Yollarda oluşan su birikintilerine belediye ekipleri müdahale etti.

Meteoroloji yetkilileri, ilçede hava sıcaklığının 13 derece olduğunu ve yağışın aralıklarla akşam saatlerine kadar devam edeceğini kaydetti.

Sağanak Çerkezköy, Kapaklı ve Saray ilçelerinde de etkisini gösteriyor.

Kapaklı'da olabilecek taşkınlara karşı belediye ekipleri hazır bekletiliyor.


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