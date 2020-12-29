Tekirdağ'da otomobille çarpışan polis aracındaki 3 memur yaralandı
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde otomobille çarpışan polis aracındaki 3 memur yaralandı.
K.O'nun kullandığı 59 VE 800 plakalı otomobil, 100. Yıl Mahallesi'nde, S.T. idaresindeki 59 A 7276 plakalı polis aracıyla çarpıştı.
Polis aracının sürücüsü S.T. ile araçta bulunan 2 polis memuru yaralandı. Yaralı polisler haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ambulanslarla Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavilerinin ardından taburcu edilen polislerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Otomobil sürücüsü K.O. gözaltına alındı.