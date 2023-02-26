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Aktüel Tekirdağ'da orman yangını
Aktüel

Tekirdağ'da orman yangını

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde çıkan orman yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2023-02-26 23:31:00 - 2023-02-26 23:31:45

Edinilen bilgiye göre, Kapaklı'da akşam saat 20.00 sularında Atatürk Mahallesi Çiflikler bölgesindeki ormanlık alanda çıkan yangını gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiyeye haber veren vatandaşlar bir yandan da yangını söndürmeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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