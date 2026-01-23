  • İSTANBUL
Tekirdağ'da korkutan yangın söndürüldü
Yerel

Tekirdağ'da korkutan yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Tekirdağ'da korkutan yangın söndürüldü

Tekirdağ'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Veliköy Mahallesi'nde bulunan tesiste, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Görevlilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

