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Aktüel Tekirdağ'da kayıp ihbarı yapılan yaşlı kadını jandarma buldu
Aktüel

Tekirdağ'da kayıp ihbarı yapılan yaşlı kadını jandarma buldu

Yeniakit Publisher
2020-11-01 18:10:50 -
Tekirdağ'da kayıp ihbarı yapılan yaşlı kadını jandarma buldu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde ailesinin kaybolduğunu bildirdiği kadın, jandarma ekiplerince bulundu.

Kızılcaterzi Mahallesi'nde yaşayan Şahsenem Perçin'in (80), iki gün önce ayrıldığı evine dönmediği ihbarının yapılması üzerine arama başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Arama Kurtarma ile Şarköy Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 30 saatlik çalışması sonucu mahalle yakınındaki dere yatağında bulunan Perçin, sağlık görevlilerince Şarköy Devlet Hastanesine götürüldü.

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