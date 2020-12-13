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Aktüel Tekirdağ'da karbonmonoksit gazından zehirlenen çocuk hayatını kaybetti
Aktüel

Tekirdağ'da karbonmonoksit gazından zehirlenen çocuk hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-12-13 18:41:19 -
Tekirdağ'da karbonmonoksit gazından zehirlenen çocuk hayatını kaybetti

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, işten Yıldırım Mahallesi'ndeki evine dönen Şerif Çınar, oğlu Emirhan Çınar (10) ve eşi İpek Çınar'ın (29) hareketsiz yattıklarını görünce sağlık ekiplerine haber verdi.

Hastaneye kaldırılan Emirhan Çınar müdahaleye rağmen hayatını kaybederken, durumu ciddiyetini koruyan İpek Çınar yoğun bakıma alındı.

Anne ve oğlunun sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.




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