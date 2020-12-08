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Aktüel Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı
Aktüel

Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-12-08 09:08:39 -
Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Serhat K'nin kullandığı 22 KC 201 plakalı otomobil, Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında, Uğur K. yönetimindeki 22 DH 416 plakalı otomobille çarpıştı.

Sürücüler ile Uğur K'nin kullandığı otomobilde bulunan Cafer K. yaralandı. Araçta sıkışan ağır yaralı Cafer K, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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