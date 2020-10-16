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Aktüel Tekirdağ'da hapis cezaları nedeniyle 10 yıldır aranan kadın pazarda yakalandı
Aktüel

Tekirdağ'da hapis cezaları nedeniyle 10 yıldır aranan kadın pazarda yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-16 11:55:06 -
Tekirdağ'da hapis cezaları nedeniyle 10 yıldır aranan kadın pazarda yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da 14 ayrı suçtan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ve 10 yıldır aranan kadın pazar yerinde yakalandı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi ekipleri ilçe genelinde devriye görevlerini sürdürüyor.

Ekipler ilçede bulunan kapalı pazar yerinde bir kadının UYAP sorgusunda 14 ayrı suçtan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğunu ve 10 yıldır arandığını tespit etti.

Y.B. gözaltına alındı.


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