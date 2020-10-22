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Aktüel Tekirdağ'da hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
Aktüel

Tekirdağ'da hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-22 18:20:14 -
Tekirdağ'da hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 16 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi gözaltına alındı.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

Ekipler yaptıkları kimlik kontrolünde N.S'nin 8 yıldır firari olduğu, 16 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğunu belirledi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.





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