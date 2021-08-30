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Aktüel Tekirdağ'da gök gürültülü sağanak
Aktüel

Tekirdağ'da gök gürültülü sağanak

Tekirdağ'da gök gürültülü sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-30 18:38:00 -
Tekirdağ'da gök gürültülü sağanak

Tekirdağ'da gök gürültülü sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.

Akşam saatlerinde başlayan sağanak ve etkisini zaman zaman artıran yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu.

Polis ekipleri, sürücüleri su birikintisi oluşan yollarda dikkatli gitmeleri konusunda ikaz etti.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sahilde bulunan kamelyalara sığındı. Sağanak nedeniyle köprübaşı mevkiinde kurulan semt pazarında kısa süreli su baskını oldu.

Yağış Malkara ve Saray ilçelerinde de etkili oluyor.

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