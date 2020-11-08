Tekirdağ'da gazi Tarık Cür için anlamlı kampanya

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yaşayan gazi Tarık Cür için yardım kampanyası başlatıldı.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Saray 41'inci Komando Tugay Komutan Yardımcılığı bünyesinde görev yaparken Hakkari Derecik 3'üncü Komando Tabur Komutanlığı emrine geçici görevle gönderilen Uzman Onbaşı Cür'ün geçen yıl 20 Temmuz'da teröristler tarafından döşenen mayına basarak iki bacağını kaybettiğini söyledi.

Cür'ün tedavisinin ardından ilçede yaşamına devam ettiğini aktaran Çetin, "Aradan geçen zaman içerisinde Tarık Cür kardeşim karakteriyle kişiliğiyle herkesin takdirini, saygısını ve sevgisini kazandı. Tekirdağ Valiliği ile görüşmelerimizin ardından bizler de aldığımız bir kararla işlemleri başlattık ve konuyu sizlerle paylaşmak istedik. Tarık Cür kardeşimizin inşallah hep birlikte yuvasını kuracağız." dedi.

Gazi Cür'ün taleplerini dinlediklerini anlatan Çetin, şöyle devam etti:

"Kardeşimiz müstakil bir ev talep etti ve kendi yaşamını kolaylaştıracak bir projeyle yeni bir hayatı, yuvayı kurmak istiyor. İnşallah kızımızı Gaziantep’ten isteyip buraya getireceğiz ancak evveliyatında kardeşimiz için bir arsayı alacağız, projesini hep birlikte planlayıp inşaatını yapacağız, evini dayayıp döşeyeceğiz. İnşallah hep birlikte Kapaklı halkı olarak düğününü de yapacağız. Bu duygu ve düşüncelerle bir yuva kurmak için belediyemiz önderliğinde başlattığımız kampanyaya destek olmanızı rica ediyorum."

Çetin, Tekirdağ genelinde başlattıkları kampanyaya destek olmak isteyenlerin belediyenin belirlediği banka hesap numarasına nakdi yardımda bulunabileceklerini dile getirdi.

Tarık Cür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisi için başlatılan kampanyadan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Çetin'in desteklerini kendisinden hiçbir zaman esirgemediğini aktaran Cür, "İnşallah Gaziantep'e giderek sevdiğim kız arkadaşım ile sözümüzü yapacağız. Az, çok demeden destek veren tüm Tekirdağlı, Kapaklılı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.