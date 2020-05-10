Tekirdağ'da engelli ve engelli çocuğu olan annelere Anneler Günü kutlaması

TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediyesi, ev ev dolaşarak, engelli olan anneler ve engelli çocuğu bulunan annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Belediye ekipleri, Anneler Günü dolayısıyla, hayatlarını çocuklarına adayan engelli anneler ve yatağa bağımlı yaşayan çocukları için mücadele eden annelere çiçek ve çeşitli hediyeler ulaştırdı.

Aldıkları çiçek ve hediyelerle mutlu olan anneler, belediye ekiplerine teşekkür etti.

Fiziksel engelli çocuğu olan Sevgi Karataş, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğluna yıllardır gözü gibi baktığını söyledi.

Karataş, her zaman haline şükrettiğini ifade ederek, "Böyle bir günde hatırlandığımız için çok mutlu oldum. Yalnız olmadığımızı anladım. Belediyemizin bizi fark etmesi ve bu günümüzün kutlanması çok sevindirici. Allah hepsinden razı olsun." dedi.

Bedensel engelli 2 çocuk annesi Dilber Aydın da anne olmanın çok güzel bir duygu olduğunu dile getirdi.

Aydın, çocukları sayesinde ayakta durduğunu belirterek, anneler gününde kendilerini unutmayan belediye yetkililerine teşekkür etti.



