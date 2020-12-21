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Aktüel Tekirdağ'da çadırda kumar oynayan 12 kişiye 50 bin lira ceza kesildi
Aktüel

Tekirdağ'da çadırda kumar oynayan 12 kişiye 50 bin lira ceza kesildi

Yeniakit Publisher
2020-12-21 11:49:15 -
Tekirdağ'da çadırda kumar oynayan 12 kişiye 50 bin lira ceza kesildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde çadırda kumar oynayan 12 kişiye 50 bin lira ceza verildi.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, Aydınevler Mahallesi’nde çadırda bazı kişilerin sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen kumar oynadıklarını tespit etti.

Kumar oynayan 12 kişi polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Şüpheliler hakkında "sokağa çıkma yasağını ihlal etmek" ve "kumar oynamak" suçlarından toplam 50 bin lira idari para cezası uygulandı.



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