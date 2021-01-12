Tekirdağ'da boş vakıf taşınmazları kiraya veriliyor
İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait olan Tekirdağ il ve ilçelerindeki taşınmazlarını 31.12.2021 tarihine kadar kiraya verecek.
İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait olan Tekirdağ il ve ilçelerindeki taşınmazlarını 31.12.2021 tarihine kadar kiraya verecek. Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki duyuruya göre; kiraya verilen taşınmazlardan müteakip yıllar için, Türkiye İstatistik Kurumu’nca belirlenen Tüketici Fiyat Endekslerindeki 12 aylık ortalamadan az olmamak suretiyle kira artışı istenecek.
İhale açık teklif usulü ile 04/02/2021 Perşembe günü Saat 13:00’te Şeyhsinan Mah. Salih Omurtak Cad. No:143 Vakıf İşmerkezi Bodrum Kat No:6 Çorlu/TEKİRDAĞ adresinde yapılacak.