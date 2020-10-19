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Aktüel Tekirdağ'da bir bağ evinde 586 litre kaçak içki ele geçirildi
Aktüel

Tekirdağ'da bir bağ evinde 586 litre kaçak içki ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-19 19:58:16 -
Tekirdağ'da bir bağ evinde 586 litre kaçak içki ele geçirildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kaçak içki üretimi yapılan eve yapılan baskında, 586 litre kaçak içki ele geçirildi.

Tekirdağ Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çorlu Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak ve sahte içkiye yönelik başlatılan denetimler kapsamında bir bağ evine baskın düzenledi.

A.G'ye ait evde yapılan aramada 586 litre kaçak üretilmiş içki ile üretimde kullanılan aparatlar ele geçirildi.

Şüpheli A.G. gözaltına alındı.

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