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Aktüel Tekirdağ'da bebek bezi ve otomobil lastiklerinin arasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
Aktüel

Tekirdağ'da bebek bezi ve otomobil lastiklerinin arasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-10 14:34:29 -
Tekirdağ'da bebek bezi ve otomobil lastiklerinin arasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, bebek bezi ve otomobil lastiklerinin arasına gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında metruk bir binada dedektör köpek "Larissa"nın da katılımıyla arama yapıldı.

Aramada bebek bezleri ve otomobil lastiklerinin içerisine gizlenmiş "fişek" olarak tabir edilen 110 pakette sentetik uyuşturucu, 35 pakette eroin ile uyuşturucu madde imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Uyuşturucuları binaya gizleyenlerin bulunması için çalışma başlatıldı.

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