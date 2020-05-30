Tekirdağ'da "açık hava sineması" etkinliği

TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyenler için "açık hava sineması" etkinliği düzenlendi.



Sahil dolgu alandaki etkinliğe araçlarıyla katılanlar, girişte kuyruk oluşturdu. Filmin sesinin kapalı devre radyo sistemiyle dinlenebildiği etkinlikte araçlarından inmelerine izin verilmeyen vatandaşlara belediye ekiplerince patlamış mısır ikramında bulunuldu. Ücretsiz etkinlikte "Bayi Toplantısı" filmi izlendi.

Etkinlikte konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, etkinliğe vatandaşların katılımının çok yüksek olduğunu söyledi. Yüksel, vatandaşlara bu salgın sürecinde eğlenceli vakit geçirme imkanı sunmaya çalıştıklarını ifade ederek "İnşallah bu organizasyonlar devam edecek. Korona ciddi manada yordu ve üzdü. İnsanlarımız ciddi manada sıkıntı yaşadı. Evde hanımlar çocuklarla birlikte bunaldı. Bunaldığınız bu günlerde biraz değişiklik olsun diye ailelere sahilde korona tedbirleri elden bırakmadan, herkes kendi arabasının içerisinde rahat ve güzel bir akşam geçirsin istedik. İnşallah buna benzer organizasyonlar devam edecek. Değişik filmlerle karşınızda olmaya devam edeceğiz." dedi.

Film izleyenlerden Muhammet Enis, "İlk defa böyle bir etkinlik düzenleniyor. Arabamızın içinde film izliyoruz. Çok güzel düşünülmüş bir etkinlik oldu. Çok beğendik." diye konuştu.