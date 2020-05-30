  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Tekirdağ'da "açık hava sineması" etkinliği

Yeniakit Publisher
2020-05-30 23:11:06 -
Tekirdağ'da "açık hava sineması" etkinliği

TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyenler için "açık hava sineması" etkinliği düzenlendi.

Sahil dolgu alandaki etkinliğe araçlarıyla katılanlar, girişte kuyruk oluşturdu. Filmin sesinin kapalı devre radyo sistemiyle dinlenebildiği etkinlikte araçlarından inmelerine izin verilmeyen vatandaşlara belediye ekiplerince patlamış mısır ikramında bulunuldu. Ücretsiz etkinlikte "Bayi Toplantısı" filmi izlendi.

Etkinlikte konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, etkinliğe vatandaşların katılımının çok yüksek olduğunu söyledi. Yüksel, vatandaşlara bu salgın sürecinde eğlenceli vakit geçirme imkanı sunmaya çalıştıklarını ifade ederek "İnşallah bu organizasyonlar devam edecek. Korona ciddi manada yordu ve üzdü. İnsanlarımız ciddi manada sıkıntı yaşadı. Evde hanımlar çocuklarla birlikte bunaldı. Bunaldığınız bu günlerde biraz değişiklik olsun diye ailelere sahilde korona tedbirleri elden bırakmadan, herkes kendi arabasının içerisinde rahat ve güzel bir akşam geçirsin istedik. İnşallah buna benzer organizasyonlar devam edecek. Değişik filmlerle karşınızda olmaya devam edeceğiz." dedi.

Film izleyenlerden Muhammet Enis, "İlk defa böyle bir etkinlik düzenleniyor. Arabamızın içinde film izliyoruz. Çok güzel düşünülmüş bir etkinlik oldu. Çok beğendik." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı