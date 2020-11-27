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Aktüel Tekirdağ'da 2 kişinin öldürüldüğü silahlı kavganın zanlıları yakalandı
Aktüel

Tekirdağ'da 2 kişinin öldürüldüğü silahlı kavganın zanlıları yakalandı

İstanbul'da yakalanan baba oğul tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-27 14:49:52 -
Tekirdağ'da 2 kişinin öldürüldüğü silahlı kavganın zanlıları yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı kavganın zanlıları İstanbul'da yakalandı.

Hıdırağa Mahallesi'nde yaşanan, Gökmen Bektaş ve İlker Korkmaz'ın hayatını kaybettiği, Tolga D'nin ise ağır yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin çalışmalarını sürdüren Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İstanbul'da bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, zanlılar Selçuk K. ve oğlu Şahin K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Olay

Gökmen Bektaş ve İlker Korkmaz, 24 Kasım'da Hıdırağa Mahallesi'nde otomobille gezerken, aralarında husumet bulunan Selçuk K., oğlu Şahin K. ve Tolga D. ile karşılaşmıştı. 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada Bektaş, Korkmaz ve Tolga D. ağır yaralanmıştı.

Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Bektaş ve Korkmaz kurtarılamamıştı.

Polis, kavganın ardından kaçan baba oğulun yakalanması için çalışma başlatmıştı.

Tolga D'nin tedavisi sürüyor.


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