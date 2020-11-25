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Aktüel Tekirdağ Valisi Yıldırım, kadına şiddete karşı kullanılan KADES programını denedi
Aktüel

Tekirdağ Valisi Yıldırım, kadına şiddete karşı kullanılan KADES programını denedi

Yeniakit Publisher
2020-11-25 17:38:35 -
Tekirdağ Valisi Yıldırım, kadına şiddete karşı kullanılan KADES programını denedi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde kurulan stantta bir kadının telefonuna Kadın Destek (KADES) mobil uygulamasını yükleyerek birlikte denedi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yıldırım 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla TEKİRA AVM'de kurulan standı ziyaret etti.

Yıldırım, burada ekiplerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyaret esnasında standa gelen bir kadına, aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarında kadınların acil çağrı merkezlerine ulaşmalarını ve olay yerine en yakın ekip veya devriyelerin sevk edilmesini sağlayan KADES uygulaması hakkında bilgi verildi.

Yıldırım ve polisler tarafından, kadının telefonuna KADES indirilerek uygulama denendi.

Kadının KADES uygulamasındaki butona basmasıyla polis ekipleri kısa sürede olay yerine geldi.

Ayrıca 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Vali Yıldırım başkanlığında Valilik YİKOB toplantı salonunda "Kadına Karşı Şiddeti Önleme Koordinasyon Toplantısı" yapıldı.

Toplantıya, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç, KADEM İl Başkanı Zeynep Şentop Şahin, İl Müftüsü İsmail İpek, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürü Ülkü Uslu katıldı.


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