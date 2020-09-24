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Gündem Tekirdağ Valiliğinden deprem açıklaması
Gündem

Tekirdağ Valiliğinden deprem açıklaması

Tekirdağ Valiliği, Marmara Denizi'nde yaşanan depremin ardından açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 18:52:00 -
Tekirdağ Valiliğinden deprem açıklaması

Tekirdağ Valiliği, Marmara Denizi'nde yaşanan sarsıntı ile ilgili açıklama yaptı.

"Bir hasar ihbarı yok"

Valilik, deprem sonrası herhangi bir hasar ihbarının yapılmadığını duyurdu.

Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada, AFAD Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi Tekirdağ Marmaraereğlisi açıklarında bugün saat 16.38 sularında 4,2 şiddetinde sardıntının meydana geldiği kaydedildi.

"Gelişmeler takip ediliyor"

Valiliğin açıklamasında, depremin Tekirdağ merkez ve ilçeleri ile komşu illerde hissedildiği bildirildi. Açıklamada, depremin ardından Tekirdağ'daki AFAD, 112, 155, 110, 156 ihbar hatlarına şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarının yapılmadığını, gelişmelerin AFAD ve Valilik tarafından takip edildiği belirtildi.

İstanbul Valiliği de açıklama yaptı

Depremin ardından İstanbul Valiliği de herhangi bir olumsuzluğun bildirilmediğini duyurmuştu.

Deprem uzmanı uyardı: Öncü değil ancak...

Yaşanan depremden sonra Prof. Dr. Ahmet Ercan, bağlandığı canlı yayında, depremin beklenen 7 - 7.2'lik büyük depremin hangi fay kolunda olacağını gösterdiğini söyleyerek iki kolda deprem beklentisinin olduğunu belirtti. Prof. Dr. Ercan, bunların Tekirdağ ve İstanbul kolu olduğunu vurgulayarak meydana gelen bu depremin öncü olmadığını fakat uyarıcı olduğunu ifade etti. Deprem uzmanı ayrıca 1912'de gerçekleşen 7.4 şiddetindeki depremin de bu kolda yaşandığını anımsattı.

İstanbul'da şiddetli deprem bekleniyor

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu da daha önce yaptığı bir açıklamada, Marmara Denizi'ndeki fay hattının kırılması halinde 7.5’in şiddetinin üzerinde bir deprem olacağını ifade etmişti.

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