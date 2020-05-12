Tekirdağ Valiliği: “Sokağa Çıkma Kısıtlaması Tekirdağ’da uygulanmayacaktır”

Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “16-17-18-19 Mayıs 2020 tarihlerinde Büyükşehirlerde uygulanacak olan Sokağa Çıkma Kısıtlaması da Tekirdağ ilinde uygulanmayacaktır” denildi.

Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “11.05.2020 Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan karar ve İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 11.05.2020 tarih ve 7808 sayılı genelgesi uyarınca Tekirdağ İlinde ‘‘Şehir Giriş-Çıkış Kısıtlamaları’’ 11.05.2020 saat 24.00’dan itibaren kaldırılmıştır” denildi.

Sokağa çıkma uygulaması kaldırıldı

Valilikten yapılan açıklamanın devamında, “Bu kapsamda 16-17-18-19 Mayıs 2020 tarihlerinde Büyükşehirlerde uygulanacak olan Sokağa Çıkma Kısıtlaması da Tekirdağ ilinde uygulanmayacaktır. Buna bağlı olarak hafta içinde açık olan yerler, anılan tarihlerde de aynı kurallarla açık olabileceklerdir. Tekirdağ İlinde Sokağa Çıkma Kısıtlamasının uygulanmayacak olması Koronavirüs yayılması tehdidinin geçtiği anlamına gelmemektedir. Değerli hemşehrilerimizin kişisel hijyen, maske takma mecburiyeti ve sosyal mesafe kuralına uymak suretiyle öncelikle kendilerini ve çevrelerini korumaları, Koronavirüs salgını ile mücadeleye destek olmaları önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.