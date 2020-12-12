  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi günde 50 ton dezenfektan üretiyor
Aktüel

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi günde 50 ton dezenfektan üretiyor

Yeniakit Publisher
2020-12-12 13:27:48 -
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi günde 50 ton dezenfektan üretiyor

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin (NKÜ) günde 50 ton yüksek kalitede toz granül yer ve yüzey dezenfektanı üretmeye başladığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Araştırma Laboratuvarları yüksek kalitede toz granül yer ve yüzey dezenfektanı üretimi gerçekleştirmeye başladı.

Kimya Araştırma Laboratuvarlarında üretilen yüksek kalitede toz granül ile günde 50 ton yer ve yüzey dezenfektanı elde ediliyor.

Üniversite yüksek kalitede dezenfektan üreterek kendi ihtiyacının yanı sıra kentin ihtiyacını da karşılamaya başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, üretilen dezenfektanın ilk taliplisinin Süleymanpaşa Belediyesi olduğunu belirtti.

Şahin, üniversitenin milletin ve şehrin hizmetinde olduğunu aktararak şunları kaydetti:

"Şehrimize katkı, hem görevimiz hem de onur sebebimizdir. Üniversitemizin dezenfektan ihtiyacını kendi imkanlarımız ile karşılayacağız. Belediyelerden talep olursa dezenfektan üretimine devam edeceğiz. İstenilen miktarda üretim gerçekleştirme imkan ve potansiyele sahibiz."

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel dezenfektan üretimini gerçekleştiren ekibe teşekkür ederek, "Bundan böyle kendi üniversitemizin ürettiği etkili ve güvenilir dezenfektanı şehrin hijyeninde kullanacağız. Ayrıca belirli noktalara konulan dağıtım üniteleri aracılığıyla isteyenlerin ücretsiz olarak kullanımına sunacağız." ifadesini kullandı.

Üniversitenin sıvı el dezenfektanı ve sıvı sabun üretimine de başlayacağı bildirildi.

​​​​​​​


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Johnson açıkladı: Her yolu deneyeceğiz
Dünya

Johnson açıkladı: Her yolu deneyeceğiz

Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Birliği tarafında "henüz bir önemli değişim" görünmese de, ülkesinin Brexit sonrası için bi..
Millet İttifakı'nda yeni kriz kapıda! Akşener küplere binecek
Siyaset

Millet İttifakı'nda yeni kriz kapıda! Akşener küplere binecek

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, basın özgürlüğü üzerinden attığı tweet ile partisini ve Millet İttifakı'nı fena ti'ye aldı...
Hasan Ali Toptaş'ın tacizine uğradığını söylemişti! Pelin Buzluk fena yakalandı
Gündem

Hasan Ali Toptaş'ın tacizine uğradığını söylemişti! Pelin Buzluk fena yakalandı

11 Aralık Cuma gününün öne çıkan başlıklarını sizler için derledik.
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay