Tekir Gölü'nde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
Kayseri’de Erciyes Dağı eteklerindeki Tekir Gölü’nde botla açıldıktan sonra mahsur kalan 3 genç, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Küreklerinden birinin kırılması üzerine gölde mahsur kalan gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kayseri’de akşam saatlerinde Erciyes Dağı eteklerinde hareketli anlar yaşandı. Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi yakınındaki Tekir Gölü’nde botla açılan 3 genç, geri dönmek isterken mahsur kaldı.

Olay, yaklaşık 2 bin 200 rakımda bulunan Tekir Yaylası’ndaki gölde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre A.G., A.P. ve E.K.D. isimli 17 yaşındaki 3 genç, botla göle açıldı.

 

Ancak dönüş sırasında küreklerden birinin kırılması üzerine bot kontrolden çıktı ve gençler gölde mahsur kaldı.

 

Karların erimesi ile su altında kalan konteynerlerden birinin çatısına çıkan gençler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

 

AFAD ekiplerinin suya indirdiği bot ile 3 genç kurtarıldı. Hipotermi ihtimaline karşı 3 genç, termal battaniye ile sarıldı.

 

Ayakta muayene edilen gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

