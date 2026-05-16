Tekir Gölü’nde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
Kayseri’de Erciyes Dağı eteklerindeki Tekir Gölü’nde botla açıldıktan sonra mahsur kalan 3 genç, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Küreklerinden birinin kırılması üzerine gölde mahsur kalan gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olay, saat 20.00 sıralarında Erciyes Dağı eteklerinde yer alan Tekir Gölü’nde meydana geldi. Kış turizminin önemli merkezlerinden Erciyes Dağı eteklerindeki 2 bin 200 rakımlı Tekir Yaylası’nda yer alan Tekir Gölü'ne bot ile açılan A.G. (17), A.P. (17) ve E.K.D. (17), geri dönmek isterken küreklerinden birinin kırılması sonrası gölde mahsur kaldı.
Karların erimesi ile su altında kalan konteynerlerden birinin çatısına çıkan gençler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
AFAD ekiplerinin suya indirdiği bot ile 3 genç kurtarıldı. Hipotermi ihtimaline karşı 3 genç, termal battaniye ile sarıldı.
Ayakta muayene edilen gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.