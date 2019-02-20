Tekerlekli sandalye basketbolunda rakipler belli oldu - Paralimpik oyunlarına kota veren 2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkekler Avrupa Şampiyonası'nın kuraları çekildi

ANKARA (AA) - Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı'nın, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota veren Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre paralimpik oyunları elemeleri niteliğindeki 2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkekler Avrupa Şampiyonası'nın kuraları Polonya'da çekildi. Türkiye, B Grubu'nda İspanya, Hollanda, İsrail, Fransa ve Rusya ile eşleşti. A Grubu'nda ise İngiltere, İtalya, Almanya, İsviçre, Avusturya ve Polonya yer alıyor. Mücadeleler sonunda ilk 4 sırayı alan takımlar, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazanacak.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Şampiyonası, 28 Ağustos-9 Eylül tarihlerinde Polonya'da yapılacak.



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