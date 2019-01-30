Tekerlekli sandalye basketbolunda Avrupa heyecanı - Galatasaray ve Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol takımları, 1-2 Şubat'ta Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek



İSTANBUL (AA) - Galatasaray ve Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol takımları, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1-2 Şubat'ta oynanacak grup maçlarında Galatasaray, İtalya'nın Meda şehrinde Beşiktaş ise İsrail'in Ramat Gan kentinde Türkiye'yi temsil edecek. Grup müsabakalarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar çeyrek finale yükselecek. Galatasaray ve Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol takımlarının maç programı şöyle:

- Galatasaray (A Grubu) 1 Şubat Cuma 11:15 Nevskiy Alyans (Rusya) - Galatasaray 15:45 Galatasaray - UnipolSai Briantea84 (İtalya)

2 Şubat Cumartesi 10:00 Hamburg BG-Baskets (Almanya) - Galatasaray 16:45 Galatasaray - Bilbao BSR (İspanya)

- Beşiktaş (C Grubu) 1 Şubat Cuma 11:15 Ilan Ramat Gan (İspanya) - Beşiktaş 15:45 Beşiktaş - BSR ACE Gran Canaria (İspanya)

2 Şubat Cumartesi 09:00 CS Meaux (Fransa) - Beşiktaş 15:45 Beşiktaş - D. A. Giulianova (İtalya)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.